أكد وزير الاقتصاد والتجارة ​عامر البساط​، خلال استقباله وفداً من نقابة الأفران والمخابز برئاسة نقيب الافران ناصر سرور، ا أن "لا زيادة ستطرأ على سعر ​ربطة الخبز​ رغم ارتفاع أسعار المازوت"، وشكر للنقابة تعاونها مع الوزارة"، واكد ان حماية الأمن الغذائي واستقرار الاسعار تبقى أولوية للوزارة".

كانت هذه تفاصيل خبر البساط أكد لوفد نقابة الأفران والمخابزأن لا زيادة على سعر ربطة الخبز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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