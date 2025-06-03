إعادة فتح معبر العريضة الحدودي بين لبنان وسوريا وأعمال الترميم ما زالت مستمرة

أعيد فتح ​معبر العريضة​ الحدودي بين ​لبنان​ و​سوريا​ صباحا، وبدأت حركة العبور بين البلدين. يشار الى أن أعمال الترميم ما زالت مستمرة. وأمس، أعلنت الهيئة العامّة السّوريّة للمنافذ البرّيّة والبحريّة، في بيان، أنّه "سيتمّ افتتاح ​معبر العريضة​ الحدودي مع لبنان أمام حركة عبور المسافرين صباح يوم الثّلثاء الموافق 2025-06-03، وذلك رغم استمرار أعمال التّرميم والصّيانة، حرصًا منّا على تسهيل تنقّل الأهالي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك".

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