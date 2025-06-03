"الشرق" القطرية: موقف خليجي ثابت في دعم القضية الفلسطينية

اعتبرت صحيفة "الشرق" القطرية أن الاجتماع الوزاري الـ164 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في الكويت، يكتسب أهمية استثنائية في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به المنطقة، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتدهور الأوضاع الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، موضحة أن هذا الاجتماع جاء ليجدد الموقف الثابت لدول الخليج في دعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على وحدة الموقف الخليجي تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

ورأت أن الاجتماع لا يُعد مجرد محطة دبلوماسية دورية، بل هو تأكيد جديد على أن مجلس التعاون الخليجي فاعل رئيسي في الدفاع عن القضايا العربية والإنسانية، وعن أمن واستقرار المنطقة. وقد استطاع من خلال بيانه الختامي أن يجسد مواقف حازمة ومتزنة تعبّر عن تطلعات الشعوب الخليجية، وتبرز روح المسؤولية الجماعية في مواجهة التحديات.