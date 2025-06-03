"عكاظ": خطط الرياض الاستثمارية في دمشق استثمار في مستقبل المنطقة ووحدتها

أشارت صحيفة "عكاظ" السّعوديّة، إلى أنّ زيارة وزير الخارجيّة السّعوديّة فيصل بن فرحان آل سعود إلى دمشق، تأتي في سياق دبلوماسي دقيق، بعد رفع العقوبات الدّوليّة عن سوريا، وهي خطوة وصفها بين فرحان بـ"البوّابة لاستقرار المنطقة".
ولفتت إلى أنّ الرّياض، الّتي تقود الدّبلوماسيّة العربيّة بحنكة، تؤكّد من خلال هذه الزّيارة دورها كشريك استراتيجي في إعادة دمج سوريا في المحيط العربي، موضحةً أنّ تصريحات بن فرحان أشارت إلى خطط استثماريّة سعوديّة طموحة في قطاعات الطّاقة، البنية التحتيّة، والتّعليم، بالتّعاون مع مؤسّسات دوليّة مثل صندوق النّقد والبنك الدّولي، مركّزةً على أنّ هذه الخطوات ليست مجرّد دعم اقتصادي، بل استثمار في مستقبل المنطقة ووحدتها.
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