الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل ثلاثة من جنوده في شمال قطاع غزة

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​، مقتل "ثلاثة من جنوده في شمال قطاع ​غزة​".

وأمس، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 3 "جنود قتلوا وأصيب 11، حالة اثنين منهم خطيرة، وذلك في استهداف عربة عسكرية من طراز "همر" بصاروخ مضاد للدروع بمنطقة ​جباليا​ شمالي قطاع غزة"، في حين أكدت حركة "المقاومة الإسلامية - حماس" أن "الاشتباكات في المنطقة لا تزال مستمرة".

وأضافت أن "الحادث الأمني الصعب في غزة لا يزال مستمرا، والقتال لا يزال ضاريا، وأن 3 مروحيات إسرائيلية تحاول إجلاء الجنود".

وأوضحت أن ا"لعملية في جباليا نجمت عن كمين مركب وصعب"، مشيرة إلى أن "قتلى الجيش من اللواء التاسع".

وتابعت أن "مروحيات عسكرية أخرى تطلق نيرانا كثيفة في منطقة العملية"، مشيرة إلى أن "عملية إجلاء الجنود القتلى والجرحى فشلت بسبب كثافة النيران، وأن مروحية عسكرية تعرضت لإطلاق نار خلال محاولتها إجلاء الجرحى".

من جهتها قالت حركة "حماس" إن "مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال من المسافة صفر شرق مخيم جباليا ويوقعونهم بين قتيل وجريح، مؤكدة أن الاشتباكات ما تزال مستمرة".

وأشارت الحركة إلى "ما يقوم به الجيش الإسرائيلي من جرائم في حربه على غزة، وانتهاكات حكومة الاحتلال الوحشية لكل القوانين والمواثيق الدولية تتم بغطاء سياسي وعسكري أميركي".