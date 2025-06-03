المبعوث الأميركي لسوريا: واشنطن بدأت تقليص وجودها العسكري هناك وستبقي قاعدة واحدة

أعلن المبعوث الأميركي إلى ​سوريا​ ​توم باراك​ أن "الولايات المتحدة بدأت تقليص وجودها العسكري في سوريا وتهدف إلى إغلاق كل قواعدها في هذا البلد باستثناء واحدة".

وأوضح المبعوث في مقابلة مع محطة "ان تي في" التلفزيونية التركية أن "هناك تقليص في حضورنا العسكري في عملية العزم الصلب".

وأضاف "انتقلنا من ثماني قواعد إلى خمس فثلاث. وسنبقي على الأرجح على قاعدة واحدة".

وقال "سوريا لا تزال تواجه تحديات أمنية كبيرة تحت قيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع".