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كوريا الجنوبية تبدأ التصويت لاختيار رئيس جديد

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كوريا الجنوبية تبدأ التصويت لاختيار رئيس جديد

ابوظبي - سيف اليزيد - توجه الناخبون في جمهورية كوريا، اليوم الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية الحادية والعشرين، التي يتنافس فيها بصورة أساسية المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي الليبرالي لي جيه-ميونغ، والمرشح الرئاسي من حزب سلطة الشعب المحافظ كيم مون-سو.

وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، إن التصويت بدأ في 14.295 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن الرئيس الجديد سيتولى منصبه فورا دون فترة انتقالية.

وذكرت أن الانتخابات المبكرة تأتي بعد ستة أشهر من الإعلان المفاجئ للرئيس السابق يون سيوك-يول عن فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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