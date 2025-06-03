أكد وزير الخارجية الكويتية عبد الله اليحيا، أن "دول الخليج تخطط بشكل مشترك لمساعدة سوريا".
وأعلن، على هامش أعمال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ164، أن "السفارة السورية من المقرر أن تفتح قريباً في الكويت"، وذلك عقب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع الأخيرة إلى الكويت.
وكان قد عقد أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الأسبوع الماضي في قصر بيان في الكويت.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الكويتية: السفارة السورية من المقرر أن تفتح قريبًا في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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