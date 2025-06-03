وزير الخارجية الكويتية: السفارة السورية من المقرر أن تفتح قريبًا في الكويت

أكد وزير الخارجية الكويتية عبد الله اليحيا، أن "​دول الخليج​ تخطط بشكل مشترك لمساعدة ​سوريا​".

وأعلن، على هامش أعمال اجتماع المجلس الوزاري لمجلس ​التعاون الخليجي​ في دورته الـ164، أن "​السفارة السورية​ من المقرر أن تفتح قريباً في الكويت"، وذلك عقب زيارة الرئيس السوري ​أحمد الشرع​ الأخيرة إلى الكويت.

وكان قد عقد أمير الكويت ​مشعل الأحمد الجابر الصباح​ جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الأسبوع الماضي في قصر بيان في الكويت.