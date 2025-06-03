برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: 2,8 مليار شخص حول العالم محرومون من السكن الكريم

أفاد التقرير السنوي لبرنامج ​الأمم المتحدة​ للمستوطنات البشرية (الموئل) لعام 2024، أن نحو 2,8 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى السكن الملائم.

ومن بين هؤلاء، يعيش 1,1 مليار شخص في أحياء فقيرة أو مساكن عشوائية، وهو ما يمثل "التحدي الرئيسي للتنمية الحضرية المستدامة"، وفقا للتقرير. ويعيش حوالى 90% من سكان الأحياء الفقيرة في إفريقيا وآسيا، حيث يوجد نقص في الوحدات السكنية يصل إلى 170 مليون وحدة.