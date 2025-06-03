"نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين: نتوقع أن تشن روسيا ردًا انتقاميًا كبيرًا على أوكرانيا

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة، نقلًا عن مسؤول دفاعي أميركي، أنّ "الهجوم الأوكراني الأخير على ​روسيا​، أظهر قدرة كييف على ضرب أي مكان تقريبًا في روسيا"، مشيرةً نقلًا عن مسؤولين أمنيّين أميركيّين وأوروبيّين، إلى أنّ "نحو 20 طائرة استراتيجيّة روسيّة ربّما دُمّرت أو تضرّرت بشدّة".

وأوضح مسؤولون أميركيّون بحسب الصّحيفة، أنّ "خسائر روسيا تضمّنت 6 قاذفات استراتيجيّة بعيدة المدى و4 قاذفات من طراز Tu-22M"، مبيّنين أنّ "كييف لم تُبلغ واشنطن مسبقًا بأنّ قوّات تابعة لجهاز الأمن الأوكراني تخطّط للهجوم". وتوقّعوا أن "تشنّ روسيا ردًّا انتقاميًّا كبيرًا على ​أوكرانيا​".

وكان قد أعلن جهاز الأمن الأوكراني، أنّ الهجوم بالمسيّرات الّذي نفّذه يوم الأحد وحمل اسم "شبكة العنكبوت"، ألحق أضرارًا بالطّيران العسكري الرّوسي، تقدّر كلفتها بسبعة مليارات دولار، وطال ما نسبته 34 بالمئة من القاذفات الرّوسيّة الاستراتيجيّة الّتي تحمل صواريخ "كروز".