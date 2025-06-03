وزير التجارة الأميركي: من المتوقّع التوصّل إلى اتفاق بين الولايات المتّحدة والهند في مستقبل قريب

أعرب وزير التجارة الأميركي ​هوارد لوتنيك​ عن "تفاؤله بشأن التوصّل إلى اتفاق تجاري مع ​الهند​".

ولفت لوتنيك، خلال منتدى لتعزيز العلاقات الهندية-الأميركية، الى أنّه "من المتوقّع التوصّل إلى اتفاق بين الولايات المتّحدة والهند في مستقبل قريب"، مشيرا إلى أنّه "متفائل للغاية بهذا الشأن".

وكان قد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 26% على الصادرات الهندية إلى ​الولايات المتحدة​ لكنّه علق تنفيذها في التاسع من نيسان لمدة 90 يوما.

وتشكّل الولايات المتحدة سوقا حيوية لقطاعي الخدمات وتكنولوجيا المعلومات للهند التي تشتري في المقابل كميات كبيرة من العتاد العسكري الأميركي.