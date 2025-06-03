حريق تسبب في تعطيل خط أنابيب ينقل الغاز من حقول نفط كركوك بشمال العراق إلى محطات الكهرباء

ذكر مصدران بقطاع الطاقة لـ "رويترز" إن انفجارا وحريقا تسببا في تعطيل خط أنابيب ينقل الغاز من حقول نفط كركوك بشمال العراق إلى محطات الكهرباء اليوم الاثنين.
واشار مسؤول في شركة غاز الشمال الحكومية إلى إن فحصا أوليا أظهر وجود شقوق في جزء من خط الأنابيب بسبب التآكل، مما أدى إلى الانفجار الذي وقع على بعد نحو 55 كيلومترا غربي كركوك.
واوضح المسؤول إن تسرب الغاز تسبب في انفجار وحريق، مما أدى إلى توقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب محلي ينقل الغاز إلى محطات الكهرباء في مدينة بيجي.
وذكر مسؤول آخر في شركة غاز الشمال أن الأطقم الفنية هرعت إلى المنطقة لإصلاح الجزء التالف، وأوقفت تدفق الغاز لتسهيل الإصلاحات. وأضاف إن إصلاح الجزء التالف قد يستغرق يومين.
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