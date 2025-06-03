زلزال بقوة 6,2 درجة ضرب جزر دوديكانيسا اليونانية والسواحل الغربية لتركيا

أعلن المركز الأوروبي المتوسّطي لرصد الزّلازل، أنّ زلزالًا بقوّة 6,2 درجة ضرب جزر دوديكانيسا (Dodecanese) اليونانيّة والسّواحل الغربيّة لتركيا، وشعر به سكان دول مجاورة، مشيرًا إلى أنّ الزّلزال كان على عمق 68 كيلومترًا.
من جانبه، أفاد المعهد القومي للبحوث الفلكيّة والجيوفيزيقيّة في مصر، بأنّ زلزالًا وقع جنوب الحدود التّركيّة، مؤكّدًا أنّ "حدوث الزّلازل ظاهرة طبيعيّة، وأنّ مصر لم تدخل حزام الزّلازل، ومركز الزلزال الحالي هي دولة تركيا الواقعة في منطقة نشطه زلزاليًّا".
ولم تُسجّل أي تقارير رسميّة عن وقوع خسائر بشريّة أو مادّيّة، فيما أعلنت الجهات المختصّة في الدّول المعنيّة أنّها تتابع تطوّرات الوضع.
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