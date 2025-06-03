فيدان: روسيا وأوكرانيا قررتا مواصلة التحضيرات لاجتماعٍ محتمل على مستوى القادة

أشار وزير الخارجيّة التركيّة ​هاكان فيدان​ (Hakan Fidan)، إلى "أنّنا استضفنا الجولة الثّانية من المفاوضات بين ​روسيا​ و​أوكرانيا​، وقد عُقدت المحادثات في جوٍّ بنّاء، وواصل الجانبان العمل على النّقاط الّتي اتفقا عليها خلال الاجتماع الأوّل"، موضحًا أنّه "يجري توسيع نطاق التّبادل الإنساني، ليشمل فئاتٍ جديدةً وعددًا أكبر من الأشخاص".

ولفت في تصريح، إلى أنّ "الجانبَين تبادلا أيضًا مذكّراتٍ تعكس وجهات نظرهما بشأن وقف إطلاق النّار والسلام. وسيبدآن العمل الفنّي على هذه النّصوص في الأيّام المقبلة"، مبيّنًا أنّ "خلال الاجتماع، قرّر الجانبان مواصلة التّحضيرات لاجتماعٍ محتمل على مستوى القادة". وأكّد أنّ "بفضل الإرادة الجماعيّة لقادتنا، فإنّ النّهج الموجَّه نحو تحقيق النّتائج الّذي أظهره الجانبان لإنهاء الخسائر النّاجمة عن الحرب، جديرٌ بالثّناء"، مجدّدًا امتنانه لكلا البلدين على "ثقتهما الرّاسخة بتركيا في هذه العمليّة التّاريخيّة".