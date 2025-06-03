شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. تعريض الطفل للخطر قد ينذر بنقله لأسرة بديلة أو مؤسسة اجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث قانون الطفل في نصوصه على المساعدة العاجلة للطفل إذا تعرض للخطر، وشملت المادة" 99" على أن يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر، ولها في هذه الحالة، استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى.



وعلى اللجنة فحص الشكوى والعمل على إزالة أسبابها، فإذا عجزت عن ذلك، رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة أو نيابة الطفل، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

أما المادة "99 " مكرر فحددت تدابير وإجراءات اللجان الفرعية لحماية الطفل كما يلى:

1 - إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به وذلك في أجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة.

2 - إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها

3 - إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطيات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .

4 - التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقنا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى وعند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً .

5 - التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في احدي مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدي عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه، وذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو اهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره .

وللجنة عند الاقتضاء، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في الزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ ولا يوقف الطعن فيه أو التظلم منه أمام محكمة الأسرة أو غيرها، وفي حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلى مكان آمن ، بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عن الاقتضاء.

ويعتبر خطرا محدقا كل عمل ايجابي أو سلبي يتهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلاقيه بمرور الوقت قانون حماية الطفل, لجنة