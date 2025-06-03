غوتيريس يطالب بتحقيق فوري بمقتل فلسطينيين خلال توزيع المساعدات في غـزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل حول مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على المساعدات في غزة مشددا على أنه من غير المقبول أن يخاطر الفلسطينيون بحياتهم من أجل الغذاء وأنه يجب محاسبة الجناة.

واوضح غوتيريس في بيان، إن هناك التزامات واضحة على الاحتلال الإسرائيلي بموجب القانون الدولي الإنساني للموافقة على المساعدات الإنسانية وتسهيلها.

وأكد ضرورة استعادة دخول المساعدات بلا عوائق وعلى نطاق واسع من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة في غزة فورا والسماح للأمم المتحدة بالعمل بأمان وسلامة في ظل احترام كامل للمبادئ الإنسانية.

وجدد غوتيريش التأكيد على مواصلة الدعوة إلى إيقاف فوري ومستدام لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن فورا ومن دون شروط معتبرا أن ذلك "هو السبيل الوحيد لضمان الأمن للجميع وأنه لا يوجد حل عسكري للصراع".

وكان الأمين العام قد أكد في وقت سابق أن الأمم المتحدة لن تشارك في أي مخطط (يتعلق بالمساعدات في غزة) لا يحترم القانون الدولي ومبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.