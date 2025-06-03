أردوغان: تركيا ستتخذ خطوات لترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي

اشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى إن تركيا ستتخذ خطوات لترتيب لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات في العاصمة أنقرة أو في إسطنبول.
وأوضح أردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، "أرغب في أن يلتقي بوتين وزيلينسكي في إسطنبول أو أنقرة. وأرغب كذلك في دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى حضور هذا الاجتماع، سنتخذ خطوات لعقد هذا الاجتماع بعد أحدث جولة من المحادثات".
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