يديعوت: قلق في إسرائيل من إقالات في الإدارة الأميركية شملت مسؤولين معروفين بتأييدهم لتل أبيب

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر، الى وجود قلق في إسرائيل من إقالات في الإدارة الأميركية شملت مسؤولين معروفين بتأييدهم لتل أبيب.
ولفتت الصحيفة العبرية الى ان كل شيء في إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب يتغير بسرعة، ولا نستبعد إقالة مسؤولين آخرين مؤيدين لإسرائيل. وذكرت بان الإقالات لم تأت من فراغ وتعكس اتساع الهوة بين إسرائيل وإدارة ترامب.
واردفت بان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو قلق جدا من التغييرات في الولايات المتحدة.
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