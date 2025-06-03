مجلس التعاون الخليجي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ودعم سوريا

دعا وزراء خارجية ​مجلس التعاون الخليجي​، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع ​غزة​، وتوجيه الدعم لسوريا، وذلك في بيان ختامي للمجلس الوزاري عقب اجتماع دورته الـ164 في الكويت، برئاسة وزير الخارجية الكويتي، عبد الله اليحيا.

وشارك بالاجتماع وزراء خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، وسلطنة عُمان بدر البوسعيدي، وقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووكيل الخارجية البحرينية، خالد الجلاهمة، ووزير دولة بالإمارات، خليفة المرر، وبحضور أمين المجلس جاسم البديوي.

وأكد المجلس، في البيان الختامي، "رفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة"، مطالبًا "مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها"

وأشاد المجلس بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر بالتنسيق مع شركائها في الوساطة، مصر والولايات المتحدة الأميركية، ل​وقف إطلاق النار​ في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، وإدخال كافة المساعدات للمدنيين.

وشدد على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتوفير الدعم السياسي والدبلوماسي الكامل للتوصل إلى حل دائم وشامل".

وأكد المجلس الوزاري على أهمية ما ورد في بيان القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" التي عقدت مؤخرا في القاهرة بشأن نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في الأراضي الفلسطينية بغزة والضفة الغربية، بقرار من مجلس الأمن.

ودان المجلس الوزاري عملية إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على وفد دبلوماسي يضم سفراء وممثلي دول عربية وأجنبية، أثناء زيارتهم لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بتاريخ 21 أيار الماضي.

وحذر البيان من "تداعيات الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين والمسؤولين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى، بما تحمله من خرقٍ خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، وانتهاكٍ لقدسية المسجد الأقصى واستفزازٍ لمشاعر المسلمين".

وبشأن التطورات في سوريا، أكد المجلس الوزاري على "أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض ​التدخلات الأجنبية​ في شؤونها الداخلية، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة". كما أدان "الاعتداءات والانتهاكات والهجمات المتكررة الإسرائيلية على سوريا".

فيما أعرب المجلس الوزاري الخليجي عن قلقه من "تطورات الملف النووي الإيراني".

وأكد المجلس على "أهمية الإسراع في التوصل إلى تفاهمات بناءة بهذا الشأن للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وعلى استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وعلى ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به".