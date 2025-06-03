الرئاسة المصرية: السيسي وعرقجي أكدا على أهمية استمرار المسار الحالي لإستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة المصرية، القاهرة، وبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وأفادت الرئاسة المصرية بأن اللقاء تناول "التطورات المتسارعة بالمنطقة" وأن الجانبان، أكدا "على أهمية استمرار المسار الحالي لإستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين". وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن عراقجي وصل القاهرة مساء الأحد، لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين المصريين. والتقی عراقجي نظيره المصري بدر عبد العاطي، والسيسي، وبحث معهما مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وقضايا دولية.

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