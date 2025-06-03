القوات المسلحة اليمنية: استهداف مطار "بن غوريون" بصاروخ "ذو الفقار" الباليستي

أعلنت ​القوات المسلحة اليمنية​، أنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جرائم الإبادة والتجويع في ​غزة​ وانتهاكات المجرمين الصهاينة بتدنيس المسجد الأقصى نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي نوع "ذو الفقار" وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وأجبرت أربعة ملايين صهيوني على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة في المطار".

ولفتت القوات، الى أنها "تتابع القوات تطورات المعركة في غزة، وتقف إجلالا واحتراما لتضحيات أبنائها الأحرار الصامدين، وتوجه التحية العسكرية الجهادية العربية الإسلامية لكتائب ​القسام​ وسرايا القدس، ولكافة المجاهدين الأبطال في كافة الفصائل من يدافعون عن الأمة حين تخلى الجميع عنهم".

وأكدت أن "اليمن الحر العزيز المستقل معكم لن يخذلكم ولو خذلكم كل العالم، ومعكم حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم".