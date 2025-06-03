زيلينسكي يحض ترامب على فرض عقوبات على روسيا لإجبارها على وقف إطلاق نار شامل

حض الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​ نظيره الأميركي دونالد ترامب على فرض عقوبات على روسيا لإجبارها على وقف إطلاق النار، متهما موسكو بالسعي فقط إلى هدنة قصيرة في القتال، وليس إلى هدنة شاملة.

واوضح زيلينسكي في مؤتمر صحافي، "نتوقع حقا من ترامب اتخاذ إجراءات حازمة. نتوقع منه تأييد العقوبات لإجبار روسيا على إنهاء الحرب، أو على الأقل الانتقال إلى المرحلة الأولى، وهي وقف إطلاق النار".