انتخاب وزيرة الخارجية الألمانية السابقة رئيسة للجمعية العامة في دورتها الـ80

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ​أنالينا بيربوك​، وزيرة الخارجية الألمانية السابقة، لتكون رئيسة للدورة الثمانين للجمعية العامة، والتي تبدأ في أيلول، لتصبح بذلك خامس امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ ​الأمم المتحدة​ الممتد على مدى نحو 80 عاما.

وحصلت بيربوك على 167 صوتا، فيما حصلت الدبلوماسية الألمانية السابقة، هيلغا شميد على سبعة أصوات، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.

وفي كلمتها أمام الجمعية العامة عقب انتخابها، أعربت أنالينا بيربوك عن "امتنانها للدول الأعضاء ورئيس الجمعية الحالي، فيليمون يانغ، متعهدة بالبناء على قيادته الحكيمة والملهمة والموحِدة".

وقالت إن "رئاستها ستسترشد بشعار "معا أفضل"، مضيفة "سأُجري حوارا قائما على الثقة مع جميع الدول الأعضاء. وسيكون بابي مفتوحا دائما للجميع".

وحذرت من أننا "نعيش في أوقات عصيبة. ونسير على حبل مشدود من عدم اليقين"، مشيرة إلى "الأزمات العالمية المستمرة وأكثر من 120 صراعا مسلحا".

وتابعت بيربوك "سألتزم بالحفاظ على ميثاقنا والغرض والمبادئ المنصوص عليها فيه. سأركز على ما يمكننا فعله معا بدلا من التساؤل عما يفرقنا، لأننا معا نصبح أفضل".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته عقب انتخاب بيربوك بأن رؤيتها "معا أفضل" تمثل نداء ملهما لعالم اليوم ولنظام حل المشكلات العالمي الذي تجسده الأمم المتحدة لمواجهة هذه التحديات".

وأضاف أن بيربوك "تجلب خبرة حكومية ودبلوماسية واسعة لهذه المهمة، بما في ذلك عملها كوزيرة خارجية بلادها". وتابع قائلا: "دعونا لا ننسى الأهمية التاريخية لكونها خامس امرأة تُنتخب رئيسة للجمعية العامة".

وأشار إلى أنه "بينما تستعد الرئيسة المنتخبة لقيادة الدورة الثمانين للجمعية العامة، فإنها تفعل ذلك في لحظة صعبة وغير مستقرة يمر بها النظام متعدد الأطراف، حيث لا تزال الصراعات والكوارث المناخية والفقر وعدم المساواة تُشكل تحديا للأسرة البشرية".