البيت الأبيض: ترامب منفتح على لقاء بوتين وزيلينسكي في تركيا

أعلنت المتحدثة باسم الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه "منفتح على السفر إلى ​تركيا​ للقاء الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي ​فلاديمير بوتين​". واوضحت كارولاين ليفيت للصحافيين، إن الرئيس الأميركي "أكد أنه مستعد لذلك، لكنه يريد من هذين الزعيمين ومن الطرفين الجلوس معا على طاولة المفاوضات"، بعد اقتراح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجددا عقد قمة مماثلة عقب اجتماع بين وفدين روسي وأوكراني في ​إسطنبول​ الاثنين.

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