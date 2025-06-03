ذكر موقع "أكسيوس" بان عرض الاتفاق النووي الأميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم، لافتا الى ان المقترح يتناقض مع التصريحات العلنية التي أدلى بها كبار المسؤولين الأميركيين.
واشار موقع أكسيوس الى ان المقترح الأميركي ينص على أن إيران سوف تضطر إلى وقف الأبحاث الجديدة وتطوير أجهزة الطرد المركزي، كما انه بموجب المقترح لن يُسمح لإيران ببناء منشآت تخصيب جديدة وعليها تفكيك البنية التحتية الحيوية لتحويل ومعالجة اليورانيوم.
كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس: عرض الاتفاق النووي الأميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.