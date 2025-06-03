أكسيوس: عرض الاتفاق النووي الأميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم

ذكر موقع "أكسيوس" بان عرض ​الاتفاق النووي​ الأميركي يسمح لإيران ب​تخصيب اليورانيوم​، لافتا الى ان المقترح يتناقض مع التصريحات العلنية التي أدلى بها كبار المسؤولين الأميركيين.

واشار موقع أكسيوس الى ان المقترح الأميركي ينص على أن إيران سوف تضطر إلى وقف الأبحاث الجديدة وتطوير أجهزة الطرد المركزي، كما انه بموجب المقترح لن يُسمح لإيران ببناء منشآت تخصيب جديدة وعليها تفكيك البنية التحتية الحيوية لتحويل ومعالجة اليورانيوم.