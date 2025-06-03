اجتماع في كوسبا في حضور ممثلين عن القومي و"المردة" اعلن دعم ترشيح ميشال عساف لرئاسة اتحاد بلديات الكورة

عقد اجتماع في دارة فادي غصن في كوسبا، بحضورالنائب السابق سليم سعاده وممثلين عن "تيار المردة" وعن الحزب السوري القومي الاجتماعي المنفذين العامين جهاد فارس وعبدالله ديب.

واعلن المجتمعون في بيان عقب الاجتماع، دعمهم "ترشيح ميشال عساف لرئاسة اتحاد بلديات الكورة". واكدوا "ثقتهم من ان عساف سيكون على قدر تطلعات اهلنا في الكورة، ساعياً نحو تطوير المشاريع الإنمائية المستدامة، وتحسين الواقع الانمائي في الكورة".

كما تمنى المجتمعون على مجلس اتحاد بلديات الكورة "الاقتراع لصالح المرشح ميشال عساف، والتعاون في ما بينهم لمصلحة الاتحاد والكورة".