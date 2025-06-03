إختتام إنتخاب رؤساء بلديات الضنية ونوّابهم

اختتمت اليوم جلسات انتخاب رؤساء بلديات الضنية بانتخاب ناصر الشامي رئيسا لبلدية كفرشلان وغسان صبرة نائبا له، في الجلسة التي عقدت في مقر قائمقامية قضاء المنية - الضنية في بلدة دير عمار بإشراف قائمقام القضاء جان الخولي، لتكون بلدية كفرشلان البلدية الاخيرة من ضمن 36 بلدية انتخبت رؤساء لها بعد الانتخابات البلدية التي جرت جولتها الثانية في محافظتي الشمال وعكار في 11 ايار الماضي.

وتمنت الخولي للبلديات المنتخبة "التوفيق في مهامها، وبذل الجهود المتاحة للانماء المحلي، مبدية استعدادها لتقديم اي مساعدة ممكنة في هذا المجال".