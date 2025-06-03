محمد خضر الداود رئيسا لبلدية البرغلية ومحمد محمود عكاشة نائبا له

تمت في قائمقامية صور عملية انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية البرغلية، وذلك بإشراف قائمقام صور حمد جفال. وأسفرت الانتخابات عن فوز محمد خضر الداود بمنصب رئيس البلدية، ومحمد محمود عكاشة نائبا الرئيس، وذلك للدورة الأولى التي تمتد لثلاث سنوات.
كما جرى التوافق بين أعضاء المجلس البلدي على أن يتولى إبراهيم محمد الداوود رئاسة البلدية بعد انتهاء الدورة الأولى، على أن يكون حامد محمد عكاشة نائباً له، في إطار اتفاق توافقي يهدف إلى تعزيز التعاون داخل المجلس.
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