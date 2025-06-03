النشرة: ماذا حصل بالفواتير المزورة ومن سيعوض على المواطنين المتضررين الذين وقعوا ضحية التزوير؟

سألت مصادر عبر "النشرة" عن مصير الفواتير المزورة التي تم ضبطها من قبل مديرية امن الدولة مع أحد جباة الكهرباء، وهو المدعو (ع. ك.)، المتعاقد مع إحدى شركات الخدمات الكهربائية.

وفي السياق، ذكرت معلومات بان أحد المواطنين الحاصلين على احدى هذه الفواتير المزورة، في دائرة الشياح، اشتكى بسبب اضطراه لدفع الفاتورة مرة ثانية، بحيث كان الجابي يعمل على التلاعب بفواتير الكهرباء ويقوم بتسليم نسخ ملوّنة من الفواتير للمشتركين بعد قبض قيمتها لحسابه، وإعادة النسخ الأصلية إلى الشركة مدّعيًا أنها غير مسدّدة وتحويل الفاتورة الاصلية الى المتأخرات.

واشارت الى انه عند مراجعة احد الزبائن بملف فاتورة قديمة تبين عملية التزوير، الا ان الملف لم يتم متابعته بشكل نهائي والتعويض على المواطنين الذين تم التلاعب بفواتيرهم.

وذكرت المعلومات بانه تم ختم الملف دون التوسع بالتحقيق بالفواتير المكررة او الفارغة نتيجة الفوترة والطباعة، مما فتح الباب مجددا امام التزوير او الاخطاء في المستقبل، لانه لم يتم متابعة الموضوع بشكل نهائي بعد حبس الجابي وختم التحقيق.