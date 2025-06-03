رئيس مجلس القضاء الأعلى رحب بالأعضاء الثلاثة الجدد ونوه بإعادة انتظام العمل القضائي

اجتمع ​مجلس القضاء الأعلى​ برئاسة الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي ​سهيل عبود​ وحضور نائب الرئيس النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات والقضاة: سهير الحركِة وحبيب رزق الله وندى دكروب ونسيب إيليا وغادة أبو كروم ومنى صالح ونوال صليبا.

ورحب عبود بـ"الأعضاء الثلاثة الجدد"، مهنئا إياهم، ومتمنيا لهم وللمجلس "التوفيق والنجاح بالمهام والمسؤوليات القضائية التي أنيطت بِهِم.

ونوه بـ"التعاون الحاصل من قبل سائر السلطات، والحرص الذي أبداه الجميع على اعادة انتظام العمل القضائي واستقلالية السلطة القضائية، من خلال التشكيلات القضائية الجزئية المتعلقة برؤساء الغرف لدى محكمة التمييز وبالرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات، التي جرى توقيعها من قبل السلطات المختصّة، كما أقرها المجلس، وكذلك من خلال الخيار المعتمد في إكمال تعيين أعضاء المجلس".

وقال "بعد اكتمال المجلس بأعضائه العشرة، لا بد من الانكباب على العمل لإجراء التشكيلات والمناقلات القضائية بأسرع وقت، وبدأ المجلس البحث فيها".

وأكد على "المعايير الموضوعية التي سيتم اعتمادها في إجراء هذه التشكيلات، والتزام المجلس التام مبدأ النزاهة والكفاءة، مع مراعاة االحاجات الفعلية للمحاكم وتوزيع القضاة، بما يحقّق التوازن والفعالية في الأداء القضائي".