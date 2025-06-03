"الوطني الحرّ" هنأ إلياس شلالا: هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا عمل ماكينة التيار بمؤازرة لجنة الانتخابات

تقدّم قطاع المهن في التيار "الوطني الحرّ" بـ"التهنئة من الدكتور الياس شلالا بفوزه بمنصب ​نقيب الأطباء في بيروت​، ومن الأطباء الفائزين بعضوية مجلس النقابة وصندوق التقاعد والمجلس التأديبي ومساعد مراقب عام لصندوق التقاعد ، خلال يوم انتخابي سادت فيه أجواء من الروح النقابية العالية والديمقراطية الراقية".

وشكر التيار، "قطاع المهن النقيب والأعضاء السابقين على جهودهم لولاية مضت و هي كانت مليئة بالإنجازات والتكامل في العمل النقابي".

وتمنى "للنقيب والأعضاء الجدد التوفيق في مهامهم بعد اكتمال عقد المجلس والأجهزة النقابية التي أصبحت بجهود التيار و بتوجيه من قيادته تضمّ جميع الأطياف والتيارات".

ولفت الى أن "هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا عمل ماكينة التيار بمؤازرة لجنة الانتخابات المركزية والحضور المميز للملتزمين والمؤيدين والمناصرين، الذين يستحقون جميعًا الشكر والتقدير".