ألف مستوطن يقتحمون الأقصى

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

اقتحم نحو ألف مستوطن إسرائيلي، أمس، المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن نحو ألف مستوطن إسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح أمس.

وأوضحت أن 830 منهم اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية، والباقين في فترة ما بعد صلاة الظهر.

وفي حصيلة سابقة، أفادت دائرة الأوقاف، عبر بيان، بأن أكثر من 830 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى. وقال شهود عيان إن المستوطنين اقتحموا المسجد في مجموعات من خلال باب المغاربة، بحراسة الشرطة الإسرائيلية، وأضافوا أن عدداً من المستوطنين حاولوا اقتحام قبة الصخرة، قبل أن يمنعهم حراس المسجد والمصلون.

وخلال الأيام الماضية، دعت جماعات متطرفة إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى أمس الاثنين.