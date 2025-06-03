رئيس وزراء بولندا سيدعو إلى تصويت على الثقة في الحكومة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الاثنين، إنه سيدعو إلى تصويت في البرلمان على الثقة في حكومته الائتلافية بعد أن خسر مرشحه رافاو تشاسكوفسكي الانتخابات الرئاسية، أمس الأحد.

يقود توسك حكومة تتألف من ائتلاف متعدد الأحزاب وكان مقررا أن تنتهي ولايته في أواخر عام 2027.

وأكد توسك، في خطاب عبر التلفزيون الاثنين "سيكون الاختبار الأول هو تصويت الثقة، والذي سأطلبه في البرلمان قريبا".

وأضاف "أريد أن يرى الجميع، بمن فيهم خصومنا في الداخل والخارج، أننا مستعدون لهذا الموقف وأننا ندرك خطورة اللحظة، لكننا لا ننوي التراجع خطوة واحدة".

وإذا تمكن توسك من اجتياز التصويت على الثقة، فإنه سيظهر أنه لا يزال يحظى بتفويض شعبي لمواصلة الحكم. ولم يتضح بعد متى سيتم إجراء التصويت على الثقة في البرلمان.

وفاز في انتخابات الرئاسة البولندية المرشح المحافظ كارول ناوروتسكي، الذي يوصف بأنه قومي.