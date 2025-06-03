انتخاب أنالينا بيربوك رئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - انتخبت وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك، الاثنين، رئيسة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وينتخب رئيس الجمعية سنويا لمدة عام واحد، ولكن هذا المنصب يتم تخصيصه بالتناوب الجغرافي، ويجري الاختيار عادة بالتزكية مع تقديم مرشح وحيد.

مع عودة الرئاسة الدورية للجمعية العامة في دورتها الثمانين إلى مجموعة الدول الغربية ودول أخرى، رشحت ألمانيا الدبلوماسية هيلغا شميت في سبتمبر الماضي.

إلا أنها تراجعت عن قرارها في مارس، واقترحت أنالينا بيربوك التي كانت على وشك مغادرة منصبها كوزيرة للخارجية بعد الانتخابات البرلمانية في فبراير.

وفي الاقتراع السري الذي جرى الاثنين، حصلت بيربوك على 167 صوتا لصالحها، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، وصوتت 7 دول لصالح هيلغا شميت.

وقالت بيربوك، بعد انتخابها "نعيش أوقاتا عصيبة، ونسير على حبل مشدود من عدم اليقين. لكن ولادة الأمم المتحدة قبل ثمانين عاما تذكّرنا بأننا مررنا بأوقات عصيبة أخرى، وعلينا أن نواجه هذه التحديات".

وأضافت المرأة، التي ستتولى منصبها في سبتمبر "سأجري حوارا مع جميع الدول الأعضاء قائما على الثقة. وسيكون بابي مفتوحا دائما".

ستحل بيربوك محل الكاميروني فيلمون يانغ.