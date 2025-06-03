البيت الأبيض يرجّح اتصالا بين ترامب وشي هذا الأسبوع

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن البيت البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ سيجريان على الأرجح اتصالا هاتفيا طال انتظاره في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقال ترامب، الأسبوع الماضي، إن الصين تنتهك اتفاقا بين البلدين بشأن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة الكبيرة بينهما بشكل مؤقت.

وقالت كارولاين ليفيت الناطقة باسم البيت الأبيض، للصحافيين لدى سؤالها عما إذا كانت ستجرى محادثة بين ترامب وشي "يمكنني التأكيد بأن الزعيمين سيتحدثان على الأرجح هذا الأسبوع".

ولم يجر أي اتصال مؤكد بين الرئيسين الصيني والأميركي منذ عاد ترامب إلى السلطة قبل أكثر من خمسة شهور، رغم إعلان الرئيس الأميركي مرارا عن اتصال وشيك بينهما.

وقال ترامب، في مقابلة أجرتها معه مجلة "تايم" في أبريل، بأن شي اتصل به، لكن بكين شددت على أن أي اتصال لم يجر مؤخرا.

وأعلن ترامب مطلع أبريل عن رسوم جمركية على مستوى العالم.

واتفقت واشنطن وبكين، الشهر الماضي، على خفض الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها كل طرف على الآخر لمدة 90 يوما بعد محادثات عقدت بين كبار المسؤولين في جنيف.

ونفت بكين، الاثنين، أن تكون قد انتهكت الاتفاق وقالت إن واشنطن أدخلت "عددا من الإجراءات التمييزية المقيّدة".