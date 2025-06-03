اجتماع محتمل بين زيلينسكي وبوتين

الرياص - اسماء السيد - وافقت روسيا وأوكرانيا الإثنين خلال محادثات في إسطنبول على تبادل جميع أسرى الحرب المصابين بجروح خطيرة أو من تقل أعمارهم عن 25 عاماً، بالإضافة إلى 6000 جثة لجنود قتلوا من كل جانب.

وانطلقت في إسطنبول، الاثنين، أعمال الاجتماع الثلاثي بين تركيا وروسيا وأوكرانيا، في إطار الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة بين موسكو وكييف، والتي تهدف إلى التوصل لحل ينهي الحرب الروسية الأوكرانية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء التركية.

ورأس الاجتماع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وقد صرّح بأن المفاوضين من روسيا وأوكرانيا سيطرحون مطالبهم المتعلقة بالسلام خلال لقائهم المباشر في إسطنبول، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وخلال افتتاحه للجولة الثانية من محادثات السلام المباشرة بين الطرفين، أشار فيدان إلى أن الحوار يمكن أن يقلل الخلافات بينهما ويقربهما من السلام.

وجلس الوفدان الروسي والأوكراني على طاولتين منفصلتين في قاعة قصر سيراجان في إسطنبول، حيث جلس فيدان ومسؤولون أتراك آخرون على طاولة مركزية.

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وقال وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف للصحفيين: "اتفقنا على تبادل أسرى الحرب المصابين بجروح خطيرة والمرضى، على أساس "الكل مقابل الكل". أما الفئة الثانية فتشمل الجنود الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً، كما اتفقنا على أن يعيد كل طرف 6000 جثة لجنود سقطوا في المعارك".

وأشارعمروف، بأن أوكرانيا استلمت مذكرة روسيا، مضيفاً أن الوفد سيُعطي مهلة أسبوع "لتحديد الخطوات التالية"، لافتاً إلى أنهم ناقشوا اجتماعاً محتملاً بين زيلينسكي وبوتين، وربما يشارك فيه ترامب أيضاً في نهاية الشهر الجاري.

وقال: "ندعو إلى عمل جدي لإنهاء هذه الحرب، ووقف إطلاق النار، والعمل الإنساني، واجتماع القادة. إذا كانت روسيا جادة، فستوافق. وإلا فلا بد من فرض عقوبات".

واقترح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مجدداً الاثنين عقد قمة بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والأمريكي دونالد ترامب "في إسطنبول أو أنقرة".

وقال إردوغان بعد اجتماع ثانٍ بين وفدين روسي وأوكراني الاثنين في إسطنبول "غاية ما أرجوه هو أن أوفق إلى جمع فلاديمير بوتين وفولوديميرزيلينسكي في إسطنبول أو أنقرة، بل وأن يحضر (دونالد) ترامب إلى جانبيهما، إن قبلوا، وسأنضم إليهم لجعل إسطنبول مركزاً للسلام".

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين، بعد محادثات السلام في اسطنبول، أن روسيا وأوكرانيا تستعدان لعملية تبادل جديدة لأسرى الحرب بعد محادثات جرت في إسطنبول بين وفدين من البلدين.

وقال زيلينسكي خلال قمة في ليتوانيا إن الوفدين "تبادلا وثائق عبر الجانب التركي، ونحن نستعد لتبادل جديد لأسرى الحرب".

وأعلن النائب الأول لوزير الخارجية الأوكراني سيرغي كيسليتسيا، أن روسيا رفضت عرض كييف بوقف غير مشروط لإطلاق النار خلال جولة المحادثات المباشرة في إسطنبول.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد عقب المحادثات: "واصل الجانب الروسي رفض مقترح وقف إطلاق النار غير المشروط".

وأعلن رئيس مكتب زيلينسكي، أندري يرماك، أن المفاوضين الأوكرانيين سلموا مسؤولين روس لائحة أطفال "تم ترحيلهم بشكل غير قانوني" من جانب موسكو وطالبوا بإعادتهم.

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن يرماك أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "اليوم خلال محادثات اسطنبول، سلّم الجانب الأوكراني رسمياً الجانب الروسي لائحة الأطفال الأوكرانيين المطلوب إعادتهم"، مؤكداً: "نحن نتحدث عن مئات الأطفال الذين رحلتهم روسيا بشكل غير قانوني، أو نقلتهم قسراً أو احتجزتهم في أراض محتلة مؤقتاً".

وأفاد كبير المفاوضين الروس، فلاديمير ميدينسكي، بأن بلاده اقترحت على أوكرانيا وقفا جزئياً لإطلاق النار "ليومين أو ثلاثة" في مناطق معينة من الجبهة خلال محادثات اسطنبول، بينما تُصر كييف على هدنة كاملة وغير مشروطة.

وقال ميدينسكي في مؤتمر صحفي عقب المحادثات: "قدمنا اقتراحاً عاماً بوقف إطلاق نار ملموس ليومين أو ثلاثة في مناطق معينة من الجبهة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، هيورهي تيخي، قد صرح بأنهم تلقوا مذكرة روسيا، لكنهم بحاجة إلى "دراستها" قبل اتخاذ قرار بشأن "خطوات أخرى". وأضاف أن التعليق قبل النظر فيها سيكون "غير مسؤول".

وأوضح تيخي أن عقد المزيد من الاجتماعات أمر منطقي إذا مهدت هذه الاجتماعات الطريق للقاء زيلينسكي وبوتين، لافتاً إلى أن أوكرانيا مستعدة "لوقف إطلاق نار كامل".

وقال تيخي: "يمكن للدبلوماسيين أن يتحدثوا عندما تصمت البنادق. روسيا لا تزال ترفض ذلك".

من جانبه، أعلن فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي، أن موسكو تسلمت مسودة مقترحة من الجانب الأوكراني بشأن اتفاق سلام، قبيل انطلاق المحادثات. وأشارت روسيا إلى نيتها تقديم مسودة اتفاق خاصة بها، إلى جانب مقترحات غير محددة تتعلق بوقف إطلاق النار.

ويرأس الوفد الأوكراني وزير الدفاع رستم عمروف، الذي سلم إلى الجانب الروسي مذكرة تضم مبادئ وإجراءات لإنهاء النزاع وسبل تحقيق السلام، فيما من المنتظر أن تسلم روسيا مذكرتها إلى الجانب الأوكراني خلال الاجتماع، وفق وكالة الأنباء التركية.

وكانت تركيا قد استضافت مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في 15 و16 مايو/أيار الماضي، انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.