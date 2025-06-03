شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تشترى لوازم العيد.. خلى بالك 10 بيانات أساسية يجب توافرها على السلع والان مع تفاصيل الخبر

يحرص المواطنون على شراء مستلزمات البيت والأسرة قبل إجازة العيد، ومع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك نوضح في السطور التالية البيانات الأساسية التي يلزم توافرها على السلع للحفاظ على حقوق المستهلك، حيث تنص المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المُستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، البيانات التى يلتزم المورد بوضعها على السلع، وهى:

1 - اسم السلعة.

2 - بلد المنشأ.

3 - اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت.

4 - تاريخ الإنتاج.

5 - مدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك.

6 - شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.

7 - الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات.

8 - مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.

9ـ العمر الافتراضى.

10- يلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.