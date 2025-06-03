شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خارجية النواب" يلتقى وفدا برلمانيا هنديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الوفد البرلماني الهندي رفيع المستوى متعدد الأحزاب مباحثات مثمرة مع أعضاء مجلس النواب، في إطار الزيارة الرسمية التي تستمر حتى 4 يونيو الجاري، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والهند ومكافحة الإرهاب.

التقى الوفد مع النائب كريم درويش، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وأعضاء آخرين من المجلس، حيث جرت مناقشات موسعة حول سبل تطوير التعاون البرلماني والسياسي بين الهند ومصر.

تترأس الوفد سوبريا سولي، العضو المحترم في البرلمان والرئيس العامل لحزب المؤتمر الوطني، ويضم الوفد في عضويته نخبة من كبار الشخصيات السياسية الهندية من مختلف الأحزاب.

يشمل الوفد من أعضاء المجلس الأدنى للبرلمان الهندي أنوراج ثاكور عن حزب بهاراتيا جاناتا، وراجيف براتاب رودي عن حزب بهاراتيا جاناتا، ومانيش تيواري عن حزب المؤتمر الوطني الهندي، ولافو سري كريشنا ديفارايالو عن حزب تيلوجو ديسام، بالإضافة إلى آناند شارما وزير الاتحاد السابق من حزب المؤتمر الوطني الهندي.

ومن أعضاء المجلس الأعلى للبرلمان الهندي ف. موراليدهاران عن حزب بهاراتيا جاناتا، وفيكرامجيت سينغ ساوهني عن حزب عام آدمي، والسفير سيد أكبر الدين الممثل الدائم السابق للهند لدى الأمم المتحدة.

تركزت المباحثات على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، خاصة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة، كما تناولت النقاشات سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الهند ومصر، والتنسيق في القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

من المقرر أن يواصل الوفد الهندي برنامج زيارته خلال الأيام المقبلة، حيث سيلتقي مع كبار المسؤولين المصريين بما في ذلك وزير الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية، كما سيضع إكليلاً من الزهور على تمثال المهاتما غاندي ويلتقي مع أعضاء الجالية الهندية وصناع الرأي المصريين.

مباحثات بين الوفد البرلمانى الهندى ونواب البرلمان

جانب من لقاء نواب البرلمان مع الوفد البرلمانى الهندى

صورة جماعية لنواب البرلمان مع الوفد البرلمانى الهندى