شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار": نركز على تأهيل الكوادر المتميزة على مستوى جميع المجالات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار، أنه من المهم أن نعمل على توعية الشباب سياسيا فى هذا التوقيت، كما لدينا مشكلة وهى عدم معرفة بعض الشباب بأهمية دوره فى المشاركة السياسية والإدلاء بصوته فى الإنتخابات، والخلط ما بين الأدوار فى الحياة السياسية ودور الأحزاب ودور الجمعيات.

وأضافت هبة واصل، خلال مداخلة ببرنامج "الشارع النيابى" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الحزب له دور فى نشر الوعى والمعرفة والثقافة السياسية والمجتمعية والاقتصادية وغيره، ولذا فإن الحزب يركز على تأهيل المتميزين من الكوادر على مستوى جميع المجالات.

وأشارت هبة واصل إلى أن الحزب استعد للانتخابات منذ فترة وتم وضع خطة وبرنامج وأهداف، وأهمها تأهيل الكوادر المتميزة على مستوى المجالات المختلفة وفى كافة محافظات مصر، لأن التنوع مهم وتمثيل الحزب هو الأهم، وبالتالى أول عنصر مهم بالنسبة لنا هو اختيار الكادر وجودته.



