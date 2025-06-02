شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة يكشف لمجلس الشيوخ كواليس ضبط أعمال حفر بقصر ثقافة الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن تفاصيل واقعة ضبط أعمال الحفر غير المشروعة داخل قصر ثقافة الطفل بمحافظة الأقصر، مؤكدا أن التعامل مع الحادثة تم من خلال تنسيق كامل وتعاون وثيق بين جميع الجهات المعنية، مما ساهم في سرعة كشف المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري.

وقال "هنو" خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ برئاسة الكاتب الصحفي محمود مسلم، إنه نما إلى علمنا، أن هناك أمرا ما يتم داخل قصر ثقافة الطفل بالأقصر، يوم السبت الماضي، وعلى الفور، تم التواصل مع الجهات المعنية ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، والذى أكد اكتشاف أعمال حفر داخل إحدى شقق قصور الثقافة، وأن هناك أنفاقا تحتها تصل للخارج مما تسبب في هبوط أرضي بالمنطقة وحفرة بجوار العمارة، كما أن وزارة الداخلية جاءت لمعاينة الواقعة، وكذلك النيابة تتولي التحقيق.

وأضاف وزير الثقافة، أنه تم التنسيق مع المحافظ، للذهاب إلى الأقصر وتفقد المكان، في اليوم التالي، وهو ماتم بالفعل يوم الأحد، حيث كان المحافظ فى انتظارنا بالمكان.

وتابع "هنو" أن المكان عبارة عن شقتين مفتوحتين علي بعض، ومساحة كل منهما 60 مترا، في منطقة متوسطة الحال، وبجوار العمارة شارع وهو ما حدث به انهيار أرضي، وحفرة عرضها نحو 2 متر، مضيفا أنه بالنظر بالعين المجردة في تلك الحفرة، يمكن أن تشاهد الأنفاق تحت الأرض، مدعومة بقطع خشبية ووحدات إنارة.

وأشار "هنو" إلى أن بمراجعة أوراق ذلك القصر، وجدنا أن رئيس إقليم الثقافة السابق بجنوب الصعيد هو من تعاقد مع إحدى شركات المقاولات، لصيانة ذلك المكان، بعدما تقدمت الشركة بعرض إليه لتقديم خدمات صيانة مجانية للهيئة، في حدود إمكانياتها، حيث وقع الاختبار على ذلك المكان.

وأضاف، أنه تم اتخاذ قرارات بإحالة رئيس الإقليم السابق والحالي ورئيس فرع الأقصر وعدد من الموظفين للتحقيق بسبب عدم المتابعة على مدار أربع شهور.