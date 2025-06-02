وزير الداخلية ونظيره السوري يبحثان آليات تقديم الدعم الأمني لسوريا

وبين الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن هذا اللقاء جاء بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تقديم كل الدعم ونقل الخبرات بما يحقق مصلحة أمن واستقرار سوريا.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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