اختتام برنامج الخبير بجنيف

احتفل معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، وهيئة حقوق الإنسان السعودية ، وجامعة المجمعة، بنجاح اختتام برنامج «خبير في حقوق الإنسان» في السعودية.

ويُعد هذا البرنامج مبادرةً رائدةً لتنمية القدرات، تهدف إلى تمكين المهنيين في جميع أنحاء المملكة من خلال تزويدهم بالمعرفة المتقدمة والأدوات العملية اللازمة لتعزيز وتطوير قدرات الخبراء في مختلف مجالات حقوق الإنسان.

وأُطلق البرنامج في نوفمبر 2024، وجمع مشاركين من جهات حكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع العام، والأوساط الأكاديمية.

على مدار 7 أشهر، انخرط المشاركون في تجربة تدريبية شاملة تجمع بين التعلم الذاتي، والجلسات الإلكترونية والحضورية، وتدريب الخبراء، والمشاركة الدولية.

وقد أسهم هذا النهج الشامل في تعميق فهمهم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقيادة، والسياسات العامة، والاتصال، واستراتيجيات التنفيذ الوطنية.