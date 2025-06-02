شكرا لقرائتكم خبر عن "الإصلاح والنهضة": الوحدة الوطنية أسقطت المشروع الإخواني وهدفه تفكيك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

صرّح الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية بحق الشعب المصري ومؤسسات الدولة لم تكن مجرد حوادث عابرة، بل كانت تمثل مشروعاً ممنهجاً هدفه تفكيك الدولة الوطنية المصرية وتقويض مقوماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد عبد العزيز أن هذه الجماعة لم تتردد في اللجوء إلى أقصى درجات العنف، من استهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، إلى تخريب المنشآت الحيوية وحرق الكنائس ونهب الممتلكات العامة والخاصة، في محاولة لإسقاط الدولة وإحداث فراغ أمني يُفضي إلى الفوضى والانهيار.

وأضاف أن الشعب المصري، مدعوماً بقواته المسلحة ومؤسساته الوطنية، استطاع في 30 يونيو أن يحبط هذا المخطط، ويعيد البلاد إلى مسارها الطبيعي، مؤكداً أن تلاحم المصريين حول الدولة والقيادة السياسية آنذاك لم يكن مجرد انتفاضة شعبية، بل كان تعبيراً عن وعي جماعي عميق بأهمية الدولة ومؤسساتها كركائز للاستقرار والتنمية. وأشار إلى أن هذه الوحدة الوطنية أدت إلى إسقاط المشروع الإخواني الذي كان يهدف لتحويل مصر إلى دولة تابعة لخدمة أجندات خارجية، في وقت كانت فيه البلاد أحوج ما تكون إلى قيادة وطنية قوية تحفظ السيادة وتؤمن الاستقرار.

وأكد عبد العزيز أن ما حدث في 30 يونيو لم يكن فقط لحظة تاريخية لاستعادة الوطن، بل كان بمثابة درس عالمي في قدرة الشعوب على مواجهة قوى التطرف والإرهاب، ودليلاً على أن الوعي الوطني هو الدرع الحصين ضد كل محاولات الهدم والتخريب. وأوضح أن هذه المرحلة رسخت في وجدان المصريين قناعة راسخة بأن الحفاظ على الدولة ومؤسساتها هو واجب وطني مستمر، وأن الصمت أو التهاون أمام قوى الظلام لن يؤدي إلا إلى تهديد أمن البلاد واستقرارها.

وفي ختام تصريحه، شدد الدكتور هشام عبد العزيز على أن حزب الإصلاح والنهضة يرى في تلاحم المصريين في 30 يونيو نموذجاً يحتذى به في كيفية مواجهة التحديات، مؤكداً التزام الحزب بمواصلة دوره في دعم الدولة ومؤسساتها، وترسيخ قيم الوطنية والوعي، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب المصري في بناء دولة حديثة مستقرة قادرة على مواجهة كل التحديات. وأشار إلى أن الحزب سيواصل تقديم المبادرات والحلول التي تضمن حماية مكتسبات الوطن، وتكرس لمستقبل مشرق يليق بتاريخ مصر ومكانتها الإقليمية والدولية.