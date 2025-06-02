حريق يعطّل خط أنابيب للغاز في العراق

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مصدران بقطاع الطاقة، اليوم الاثنين، إن انفجاراً وحريقاً تسببا في تعطيل خط أنابيب ينقل الغاز من حقول نفط كركوك بشمال العراق إلى محطات الكهرباء.

وذكر مسؤول في شركة غاز الشمال الحكومية، أن فحصاً أولياً أظهر وجود شقوق في جزء من خط الأنابيب بسبب التآكل مما أدى إلى الانفجار الذي وقع على بعد نحو 55 كيلومتراً غربي كركوك.

وأكد المسؤول أن تسرب الغاز تسبب في انفجار وحريق، الأمر الذي أدى إلى توقف نقل الغاز عبر خط أنابيب محلي إلى محطات الكهرباء في مدينة بيجي.

وأفاد مسؤول آخر في الشركة بأن الأطقم الفنية هرعت إلى المنطقة لإصلاح الجزء التالف، وأوقفت تدفق الغاز لتسهيل الإصلاحات.

وأضاف أن إصلاح الجزء التالف قد يستغرق يومين.