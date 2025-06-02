الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال الخبير السياسي الأميركي جوزايا ليبينكوت، إنه من أجل إحلال السلام في أوروبا الشرقية، لا بد من خسارة أوكرانيا، مشيرا إلى أن الأوكرانيين لا يعرفون التفاوض ولا أين تكمن مصالحهم.

وكتب الخبير السياسي على صفحته في منصة "إكس": "لا بد من خسارة أوكرانيا، ولا بد من تدمير الدولة الأوكرانية، من أجل أن يحل السلام في أوروبا الشرقية".

وأضاف: "في الوقت الحالي، السبيل الوحيد للسلام في أوروبا الشرقية هو خسارة أوكرانيا الحاسمة، فالأوكرانيون ببساطة لا يعرفون التفاوض، ولا يفكرون في مصالحهم الخاصة، ويتصرفون طواعية كرأس حربة للسلوك الاستفزازي للغرب، لذا يجب على أمريكا أن تبتعد عن الجوار القريب لروسيا".

وقبل ساعات من مفاوضات إسطنبول، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن "نظام كييف شن هجوما إرهابيا باستخدام طائرات مُسيرة مُوجهة من طراز (FPV) على مطارات في مقاطعات مورمانسك وإيركوتسك وإيفانوفو وريازان وآمور"، مؤكدة أنه "تم صد جميع الهجمات الإرهابية".

وأكد عضو الوفد الروسي المفاوض في إسطنبول نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين خلال إجابته عن سؤال حول تأثير الهجمات الأوكرانية على سير المحادثات، بأن "المحادثات ستعقد".

هذا وأعلن رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي على المطارات العسكرية الروسية.

وصرّحت موسكو مرارا وتكرارا أن الغرب، منذ عام 2014، يحول أوكرانيا إلى مستعمرة وقاعدة عسكرية تستهدف روسيا، ويزرع الكراهية والقومية المتطرفة، ويثير العداء تجاه كل ما هو روسي، كما يزود أوكرانيا بالأسلحة.