زيلينسكي يعلن النتائج الأولية لمحادثات إسطنبول

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، النتائج الأولية لمحادثات إسطنبول بين وفدين من روسيا وأوكرانيا بحضور تركيا.

وقال زيلينسكي، خلال قمة في ليتوانيا، إن الوفدين "تبادلا وثائق عبر الجانب التركي، ونحن نستعد لتبادل جديد للأسرى".

كان البلدان اتفقا، خلال الجولة الأولى من محادثات إسطنبول، على تبادل ألف أسير من كل جانب.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية التركية انتهاء المحادثات بين وفدي البلدين.

وقال أونجو كيسيلي المتحدث باسم الوزارة "انتهى الاجتماع. لم ينته بشكل سلبي".

وقد استمرت المحادثات أكثر من ساعة بقليل.