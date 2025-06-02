اللجنة النيابية الفرعية برئاسة النائب فرنجيه تقرّ مواداً من قانون "تنظيم ألعاب الميسر Online"

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة برئاسة النائب طوني فرنجيه وحضور النواب جهاد بقرادوني، هاغوب طرزيان، نقولا صحناوي، سجيع عطية وميشال موسى. كما حضر الجلسة الخبير القانوني المحامي أنطوان فنيانوس.

وفي خلال الجلسة ناقشت اللجنة اقتراح قانون "​تنظيم ألعاب الميسر​ Online "، وأقرّت المواد 71 حتى 98 معدلّة والمتعلّقة بتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع ألعاب الميسر عبر الإنترنت، نظام منح التراخيص والأحكام المالية والضريبية، بالإضافة إلى نظام العقوبات المتعلّق بمخالفة أحكام القانون.

ويهدف قانون "تنظيم ألعاب الميسر Online " إلى ضبط قطاع الميسر عبر الإنترنت وتنظيمه ما يؤمّن الحماية للقصّر ولكل الفئات التي من الممكن ان تقع ضحية في عالم الميسر الافتراضي.

كما يكافح القانون عمليات تبييض الأموال والسوق السوداء ومختلف الممارسات غير الأخلاقية، كما يؤمّن موارد مالية للدولة اللبنانية إذ انه من المتوقع أن يُدخل عشرات الملايين إلى خزينة الدولة بشكل سنوي.