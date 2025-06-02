وزير الداخلية عرض مع أبو فاعور والحاج حسن شؤونا إنمائية والتقى لجنة تحديد النطاق البلدي للناعمة وحارة الناعمة

استقبل وزير الداخلية والبلديات ​أحمد الحجار​، في مكتبه اليوم، على التوالي النائب وائل أبو فاعور، ثم النائب ​حسين الحاج حسن​، وعرض مع كل منهما للأوضاع العامة ولشؤون إنمائية.

كما استقبل الإعلامي ​حكمت أبو زيد​، النائب السابق ​أمل أبو زيد​، النائبة السابقة ​رولا الطبش​، والوزير السابق ​رمزي مشرفية​.

واجتمع الوزير الحجار مع لجنة تحديد النطاق البلدي لكل من بلدتي الناعمة وحارة الناعمة في قضاء الشوف.