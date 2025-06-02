محافظ الجنوب أشرف على انتخاب رؤساء بلديات ونوابهم في قرى وبلدات قضاء صيدا: 23 بالتزكية 2 اقتراعا و5 بالإجماع

أشرف ​محافظ الجنوب​ ​منصور ضو​ اليوم على انتخاب رؤساء المجالس البلدية ونوابهم ل30 بلدة وقرية في قضاء ​صيدا​، على أن تستكمل غدا جلسات انتخاب رؤساء ونوابهم ل17 بلدية في القضاء الأنف الذكر ، وذلك للانتقال بمسار العمل البلدي إلى الحيز الفعلي، لاسيما في تلك التي لم يكن لها مجلس بلدي كبلدة كفريا.

وتتالت منذ الثامنة صباحا الجلسات الانتخابية التي عقدت في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في محافظة الجنوب باشراف المحافظ ضو ومتابعته والتي استمرت حتى الثالثة والنصف من بعد الظهر وجاء ترتيبها كما يلي :

_ البلديات الفائزة بتزكية الرئيس ونائبه

- لحجة انتخاب أسعد طنوس رئيسا و شكري موسى الحاج نائباً له

الصالحية جوزيف دندن رئيساً وملك ديب متري نائبة له

القرية انتخاب جورج حليحل رئيساً ونائبه أنطوان طنوس

المعمرية انتخاب جان كلود أبي طايع رئيساً وراغدة ابراهيم نائبة له

المية ومية انتخاب غسان واكيم رئيساً وغسان بو سابا نائباً له

الهلالية انتخاب ميشال إلياس رئيساً و بشير روكز نائباً له

برتي انتخاب جاك يعقوب رئيسا و داني الطحشة نائباً له

مغدوشة فوز المهندس رئيف يونان رئيساً وأنطوان الناشف نائباً له

درب السيم فوز إبراهيم باسيل رئيساً ويوسف العشي نائبا له

عبرا فوز عادل مشنتف رئيساً ونسيب الخوري نائباً له

العدوسية فوزعبد المسيح الطيار رئيسا وميلاد لبس نائباً له

عقتانيت فوز جوزيف شاهين رئيساً وجوزيف الخوري نائباً له

كفر شلال فوز جوزيف فارس رئيساً، وإلهام واكيم نائبة له

كفريا فوز الياس خليل رئيساً و إبراهيم أبي زيد نائبا له

اللوبية فوز علي مطر رئيساً ومحمد خليل نائباً له

البابلية فوز الدكتور حسين حطيط رئيسا وعباس شاهين نائباً له

الخرايب فوز حسان الدر رئيساً وعلي عكوش نائبا له

ارزي فوز محمود جزيني رئيساً وعماد خشمان نائبا له

الصرفند فوز علي حيدر خليفة رئيساً وحسن يونس نائبا له

بنعفول فوز توفيق الرز رئيساً و سعد بدوي نائبا له

حارة صيدا فوز مصطفى الزين رئيسا وأحمد فايز صالح نائبا له

عنقون فوز فؤاد فرحات رئيساً وحسين محيدلي نائبا له

كفر بيت فوز محمود إسماعيل رئيسا وحسين منصور نائبا له

أما البرامية فقد فاز اقتراعاً شوقي الياس حبيب رئيساً وسولا جورج الحوراني نائبة له

وعين الدلب فاز اقتراعاً داني جبور رئيساً وزياد ناصيف نائبا له

أما رؤساء البلديات ونوابهم الذين فازوا باجماع الحاضرين لتعذر حضور أحد الأعضاء فهي :

قناريت انتخاب زين خليفة رئيسا وعلي محمد خليفة نائبا له

بقسطا انتخاب إبراهيم مزهررئيسا وإلين حنون نائبة له

مجدليون انتخاب بطرس صليبا رئيساً ونقولا متى نائباً له

الغسانية انتخاب محمود فواز رئيساً وربيع بدير نائباً له

السكسكية انتخاب محمد حيدر رئيساً و يوسف عامر نائباً له.