ابو فاعور: راشيا ستعيد تكريس هويتها السياسية في الإنتخابات النيابية المقبلة

أمل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​وائل ابو فاعور​ أن "تعود ​راشيا​ في ​الانتخابات النيابية​ المقبلة لتكرّيس الهوية السياسية في هذا الاستحقاق المقبل كما كرسته في الإنتخابات البلدية التي جرت مؤخرا لانه لا إمكانية لفصل الاستحقاق الانتخابي النيابي عن الاستحقاق البلدي".

ولفت أبو فاعور، خلال مشاركته في غداء حاشد أقامه عضو مجلس بلدية راشيا الوادي حسن جمال الدين ابو ابراهيم تكريما للنائب أبو فاعور، الى أن "صحيح ان الاستحقاق البلدي استحقاق محلي ولكن بالمعنى الإنمائي وبالمعنى السياسي الاستحقاقان هما استحقاق واحد وايضا البلديات هي شريكة في العمل الإنمائي وفي العمل السياسي وفي العمل العام".

وذكر أن "الأمر لم يكن مجرد محطة انتخابية نحن وبعض أبناء راشيا وليست مجرد تقاطع انتخابي، الأمر أبعد من ذلك بكثير، وأنا أوصّي المجلس البلدي بأن هذا الأمر أمانة بين أيديكم في الحفاظ على هذه الروح المشتركة و هذا العمل المشترك الذي ظهر في راشيا. وتابع"المصالحة ثابتة في قناعاتنا وفي ممارستنا ولكن اليوم قدمنا خطوة إضافية فيها يجب أن نحافظ عليها".

وأضاف ابو فاعور "نحن ك​حزب تقدمي اشتراكي​ معكم والى جانبكم في كل الأمور الخدماتية والإنمائية وآمل ان تكون هذه الصيفية حافلة بالكثير من المشاريع وبوقت قريب بعد ان تم تأمين التمويل نضع الحجر الأساس للمدرسة الابتدائية في راشيا لأن لم يعقل بأن راشيا لم يكن موجود فيها مدرسة، نعمل نحن والسيد رشراش تم تأمين التمويل ونبحث الآن عن المكان.

وتابع ابو فاعور اذا نشطت راشيا سياحياً تعيش مرتاحة ويعيّش القضاء كله مرتاحا".

وأضاف "قمنا بزيارة راعي الابرشية أبونا ابراهيم سعد في المطرانية وأطلقنا التحضيرات ليوم التجلّي وهو مناسبة دينية وروحية، ولكن ايضاً هو مناسبة لإبراز راشيا وقيمة راشيا التاريخيّة".

وقال "نحن نعتز بكم وقد قمتم بجهد استثنائي جهدكم مقدّر آت علينا استحقاقات، وعلى الحياة السياسية ان تستمر والدورة الديمقراطية ان تستكمل، قادم علينا انتخابات نيابية، بالانتخابات النيابية سوف نحتاج الى جهودكم ونحتاج الى عملكم، وآمل أن تعيد راشيا في الانتخابات النيابية تكرّيس هذه الهوية السياسية.